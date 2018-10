Aanvallend steunt Oranje op Memphis

Het gaat allang niet meer over de hoed van Depay of zijn tatoeages of nieuwe auto. Eindelijk wordt de aanvaller beoordeeld op wat hij op het veld laat zien, wat helemaal niet zo gek is, want hij is tenslotte voetballer. Het scheelt ook dat de oud-speler van PSV en Manchester United zelf wat meer rust heeft gevonden nu hij naar eigen zeggen God beter heeft leren kennen. Hij komt daardoor veel beter over als hij bijvoorbeeld op tv is.