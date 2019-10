Aanval PSV: de keuze blijkt toch niet zó reuze

Door Maarten Wijffels



Afgelopen week was misschien wel de eerste week waarin hij werd gemist. Hirving Lozano had het ongetwijfeld ook moeilijk gehad in een wedstrijd zoals zondag, met tien PSV’ers tegen elf man van AZ. Maar de Mexicaan, die nu bij Napoli speelt, was in elk geval nog op zoek gegaan naar geluk. Naar die ene frommelbal die zomaar binnenkant paal binnenvalt.



Precies zoals Lozano eens deed in het laatste kampioensjaar van PSV, toen zijn club ook afkoerste op een dure nederlaag tegen AZ. Vanuit het niets joeg hij door op keeper Marco Bizot. Die schrok zo dat-ie pardoes een uittrap tegen hem aan schoot. Het werd een doelpunt dat AZ frustreerde en PSV op matchpoint in de titelrace bracht.