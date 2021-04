Aantal scheidsrechters zakt voor conditietest; KNVB moet schuiven met bezetting

Zo zakte Siemen Mulder, de scheidsrechter die zaterdag in de eredivisie het duel tussen FC Twente en Vitesse zou leiden. Pol van Boekel neemt die wedstrijd in Enschede nu over. Van Boekel zou in eerste instantie zondag FC Emmen - RKC Waalwijk fluiten, maar daar is Danny Makkelie nu voor aangesteld.