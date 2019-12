Aanklager seponeert rode kaart FC Groningen-verdediger Zeefuik

Kooij werd door de videoarbiter geattendeerd op een mogelijke overtreding van Zeefuik. De scheidsrechter concludeerde na het terugkijken van de tv-beelden dat Zeefuik met z’n elleboog een slaande beweging had gemaakt in een luchtduel met de Haagse aanvoerder Aaron Meijers. Kooij trok daarop rood, tot woede van Zeefuik en ook van trainer Danny Buijs die in de rust tekeer ging tegen de arbiter. Buijs werd in de tweede helft ook met rood weggestuurd, vanwege aanmerkingen op de leiding.