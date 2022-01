Aanklager laat uitspraken PSV-trainer Roger Schmidt onbestraft

PSV-trainer Roger Schmidt hoeft niet bang te zijn dat zijn uitspraken tijdens en na de verloren topper tegen Ajax ( 1-2 ) consequenties hebben. De aanklager betaald voetbal laat de uitlatingen van de Duitser onbestraft. ,,De PSV-coach zat hoog in zijn emotie, maar hij heeft niet gescholden of iemand beledigd”, aldus een woordvoerder van de KNVB.

Ajax won in Eindhoven dankzij een omstreden doelpunt van Noussair Mazraoui. Volgens de PSV’ers was de bal in de aanloop naar die treffer volledig over de zijlijn gegaan. De videoarbiters konden op basis van de tv-beelden die ze hadden niet vaststellen of de bal die Daley Blind speelde nog net op de lijn of er volledig overheen was. Omdat de grensrechter liet doorspelen, bleef het doelpunt staan.

,,Geef die beker dan maar meteen vandaag aan Ajax”, schreeuwde Schmidt langs de lijn tegen de vierde official. De Duitser suggereerde na afloop dat Ajax door de arbitrage vaak wordt bevoordeeld. ,,Na zes wedstrijden tegen Ajax weet ik dat alle fiftyfifty-momenten hun kant opgaan. Dat is mijn gevoel. Dat gaat om kleine beslissingen, maar ook om grote zoals nu met die tweede goal”, aldus Schmidt, die vorig seizoen al eens werd geschorst vanwege uitlatingen over scheidsrechter Bas Nijhuis.

Volledig scherm Roger Schmidt (links) windt zich op. Vierde official Jeroen Manschot kijkt toe. © ANP

Volgens Danny Makkelie, de scheidsrechter in Eindhoven, konden zijn collega’s achter de tv-schermen geen shot vinden met ,,sluitend bewijs” of de bal wel of niet over de zijlijn was gegaan. Ze beschikken niet over camera’s die recht op de zijlijnen staan. In het tennis kan met het Hawk-Eye-systeem precies worden vastgesteld of een bal in of uit is. Volgens de KNVB is ‘zijlijntechnologie’ niet aan de orde.

,,Ten eerste ligt de ontwikkeling van dit soort technologieën bij de FIFA. Zolang dat bij hen niet op het programma staat, kunnen wij er niet eens mee aan de slag”, aldus de bond. ,,Ten tweede is dit iets wat wel héél weinig voorkomt. Ten derde is er in de Eredivisie geen doellijntechnologie omdat de (hoge) kosten hiervan niet opwegen tegen de baten. Dat zal in het geval van zijlijntechnologie ook zo zijn.”