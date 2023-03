Aanklager KNVB vangt bot: rode kaart Philippe Sandler definitief geseponeerd

NEC-verdediger Philippe Sandler hoeft de uitwedstrijd tegen Ajax niet te missen. De rode kaart die hij kreeg in de bekerwedstrijd op 8 februari tegen Feyenoord is definitief geseponeerd. Ook de commissie van beroep ging niet mee in de strafeis (één duel schorsing) van de aanklager betaald voetbal van de KNVB.

De aanklager ging in beroep tegen het door de tuchtcommissie kwijtschelden van de rode kaart van Sandler, die in de knotsgekke bekerontmoeting tussen Feyenoord en NEC (4-4, Feyenoord wint na strafschoppen) uit het veld werd gestuurd door scheidsrechter Rob Dieperink, omdat hij een schot van dichtbij van Ezequiel Bullaude met zijn arm van de doellijn haalde.

De aanklager eiste dinsdag op een zitting op het bondsbureau in Zeist één duel schorsing, net zoals in het schikkingsvoorstel dat ze de dag na de bewuste wedstrijd opstuurden naar NEC. De Nijmeegse club ging daartegen succesvol in beroep bij de tuchtcommissie, dat sprak van niet strafbaar hands. De aanklager was het niet eens met die lezing en ging op zijn beurt in beroep bij de commissie van beroep.

Drie weken

Daardoor was er liefst drie weken na het treffen tussen Feyenoord en NEC nog een extra zitting. Daarin werd de vraag behandeld of er sprake was van opzettelijk hands van Sandler. De aanklager vertelde nogmaals dat Sandler zijn arm hoog en buiten het lichaam had en daarmee het risico nam dat hij hands zou maken. Dat er geen opzet in het spel was, doet niet terzake.

NEC beweerde dat de inzet van Bullaude van zo dichtbij was, dat Sandler geen tijd had om te reageren en liet een aantal soortgelijke momenten uit andere wedstrijden zien waarbij de actie van een verdediger onbestraft bleef. De commissie van beroep ging mee in het verhaal van de club en sprak Sandler woensdagmiddag definitief vrij. De aanklager kan niet opnieuw in beroep.

Om die reden kan Sandler zondag gewoon meedoen in de uitwedstrijd van NEC tegen Ajax. De ploeg van trainer Rogier Meijer aast in de laatste elf speelrondes van de eredivisie op een plek in de play-offs voor Europees voetbal. NEC heeft als nummer negen twee punten achterstand op de achtste plaats van RKC Waalwijk, een plek die waarschijnlijk goed is voor het laatste play-offticket.