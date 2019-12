Aan breedte Ajax-selectie ligt doordacht plan ten grondslag

Eerbetoon aan Cruijff Koeman wuift ook in Barcelona vragen over toekomst weg

5 december Ronald Koeman bracht Sinterklaasavond in Barcelona door. Niet voor onderhandelingen over een komst naar Barça komend jaar, na het EK. De bondscoach van Oranje was er voor een eerbetoon aan Johan Cruijff en begroette talloze oude bekenden.