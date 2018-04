Aad de Mos: PSV laat deze kans voor open doel niet liggen

Zelf figureerde De Mos ook al eens op een kampioensfeest van PSV. Dat was in 2007, toen hij met Vitesse met 5-1 verloor en getuige was van de meest bizarre eredivisie-ontknoping ooit. ,,Maar voor ons was dat niet zo erg. Wij waren een middenmoter, niet de grote rivaal. Het was de laatste wedstrijd van het seizoen en er hing een grafstemming in het stadion. Iedereen ging ervan uit dat AZ kampioen zou worden bij Excelsior of anders Ajax wel bij Willem II. Niemand had voorspeld dat PSV het zou worden. Dat ontstond ook pas een kwartier voor tijd.’’