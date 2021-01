7 | FC Twente: wordt Danilo topscorer van de eredivisie?

1. Verloopt het seizoen naar wens?

Wat heet. Een zevende plek in de winterstop: wie had voor het seizoen had voorspeld was op z’n minst voor gek verklaard. Want wat was er eigenlijk in Enschede nog over na jaren van ellende en weer een paleisrevolutie? Met acht veldspelers en vier keepers begon de nieuwe trainer Ron Jans aan de voorbereiding en zie nu eens. Overal in het land wordt weer met respect gesproken over FC Twente, dat met Danilo ook nog eens de topscorer van de eredivisie in huis heeft. FC Twente is vooralsnog één van de grootste surprises van het seizoen.