25-voudig Oranje-international Jeffrey Bruma in gesprek met Franse subtopper Montpellier

Deze 14 potentiële EK-gan­gers melden zich vanmiddag in Zeist

24 mei Bondscoach Frank de Boer begint vandaag met veertien internationals aan de voorbereiding van het Nederlands elftal op het EK. Hij heeft de voetballers uit de eredivisie en Russische competitie, die al even is afgelopen, uit zijn voorlopige EK-selectie uitgenodigd voor een trainingsstage van drie dagen in Zeist.