20-jarige Mazraoui debutant in Ajax-selectie

Mazraoui vervangt Lasse Schöne, die een schorsing moet uitzitten omdat hij zondag een gele kaart kreeg tijdens het gewonnen duel met PSV (3-0). Kostas Lamprou is de tweede doelman van Ajax voor het duel met Excelsior. Hij vervangt de geblesseerde Benjamin van Leer.



De rentree van Amin Younes laat nog op zich wachten. De geblesseerde Daley Sinkgraven, Nick Viergever en Vaclav Cerny komen voor de winterstop niet meer in actie. Mitchell Dijks keert wel terug in de selectie. De linksback heeft afgerekend met blessureleed en is weer in beeld gekomen na blessures van Sinkgraven en Viergever.