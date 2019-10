1,8 miljoen (oud-)scheidsrechters in het zonnetje gezet door KNVB

De aanleiding van het onderzoek is de Week van de Scheidsrechter, die op zaterdag 5 oktober begint. Tijdens deze week wil de KNVB zo veel mogelijk voetballers de scheidsrechter laten bedanken voor hun onmisbare inzet, want zonder scheidsrechter kan er immers geen wedstrijd worden gespeeld.



Om alle scheidsrechters in Nederland in het zonnetje te zetten, konden clubs hiervoor originele cadeaus of ideeën bedenken en als plan bij de voetbalbond indienen. De kosten voor het realiseren van het leukste idee worden tot een bedrag van 150 euro door de KNVB vergoed. Daarnaast mogen zeventien scheidsrechters in Zeist een dagje meelopen met de scheidsrechters uit het betaald voetbal. Op 9 oktober kijken zij dan mee met de besproken videobeelden en doen ze mee aan de (fysieke) scheidsrechterstraining.