Zingen in de Yersekse kerk: ingetogen, niet uit volle borst

MONNIKENWERK Buiten ons gezichts­veld voltrekt zich nog steeds een ramp, veroor­zaakt door het coronavi­rus

20 juni Filefietsen, watersporten of stomweg genieten van zon, zand en zee. Een ijsje eten en op een terras neerploffen, het kan allemaal weer. Alsof er niks aan de hand is vieren we ‘zomer in Zeeland’. We drinken een glas, doen een plas (hoera de toiletten zijn open!) en alles wordt zoals het was. Bijna dan, maar het is vrolijk makend.