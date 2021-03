Verliezers verkiezingen: klimaat en vluchtelingen

Gloedvolle woorden, een verhaal van een jonge man die als vijftienjarige zich in Turkije op een zinkend schip aan de overtocht had gewaagd en zwemmend in Griekenland aankwam. Onderzoekers die hun bevindingen over de onveiligheid in vluchtelingenkampen deelden. Er werd letterlijk en figuurlijk stil gestaan bij hoe wij met medemensen omgaan en binnen Europa gemaakte afspraken over opvang van vluchtelingen schenden. ,,Zullen we zingen?”, stelde één van de aanwezigen na een stilte voor. Ging het over vluchtelingen toen we zongen: We’ll walk hand in hand, some day? Handen werden naar elkaar uitgestoken, maar de onderlinge afstand was te groot om die van een andere activist echt vast te pakken. Er werden pamfletjes uitgedeeld met informatie over welke politieke partij na verkiezing voor een humaan vluchtelingenbeleid zou gaan.