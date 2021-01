‘Vaccinatiedebat in biblebelt indrukwekkend zorgvuldig’

Monnikenwerk Actuele preek over de keuze voor orgaandona­tie

9 november Wat heeft u met de roze folder gedaan? Die over het donorregister en de wijziging van de wet per 1 juli 2020? Als u geen keuze invult in het register, dan komt er ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ bij uw naam te staan. Dus onderneem je geen actie op het foldertje of de brieven die de overheid daarover verstuurt, dan kunnen uw organen of weefsels na uw overlijden naar een ander gaan. Het was voor ds. A.G.M. Weststrate van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Biezelinge aanleiding genoeg om er afgelopen zondag een leerdienst over te houden. Het spreekt mij wel aan om een link te leggen tussen godsdienst en samenlevingsvraagstukken.