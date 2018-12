Religie en de nieuwjaarsduik

MONNIKENWERK Pioniers­prijs gaat aan kerk voorbij

1 december Durven, doen, vallen en opstaan en kansen benutten. Dat schijnen kenmerken te zijn van een pionier. Vorige week zaterdag werd in de Abdij in Middelburg de Pioniersprijs uitgereikt. Omroep Zeeland deed er uitgebreid verslag van. De prijs is een initiatief van onder meer de Zeeuwse Alliantie, Provincie Zeeland en UCR. Organisaties die zich onderscheiden door pioniersgeest worden in het zonnetje gezet. Zij zijn een visitekaartje voor wat mogelijk is in Zeeland. Seaweed Harvest Holland won dit jaar de Pioniersprijs, Zeeuwind ging met de eer van de publieksprijs strijken.