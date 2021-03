PKN in crisistijd; toekomstige vorm van geloven, ontwikkelt zich nu

Monnikenwerk Die korte broek is toch niet heilig? Mens, durf te leven!

27 december Nog drie nachtjes slapen, dan mag de feestkleding voor de jaarwisseling uit de kast. Voor doordachte vrouwen is het niet zo moeilijk. Eén little black dress en een paar hakken in de kast en voor iedere party is de geschikte outfit beschikbaar. Eventueel een paar glimmertjes in de oren, om de hals of pols en het feest kan beginnen. Zwart feestelijk? Het is maar welke betekenis je het geeft.