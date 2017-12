Monnikenwerk: Zeker Sinterklaas niet

Het idee is dat zij door zo'n cadeau letterlijk en figuurlijk met leeftijdsgenootjes mee kunnen komen. Niets blijkt minder waar: "Het huidige armoedebeleid sluit niet voldoende aan op de behoeften van de 378.000 kinderen die in Nederland in armoede leven. Het creëren van een stabiele thuissituatie moet meer aandacht krijgen, stelt Kinderombudsman" staat er in de krant.

Ook in Zeeland kent iedere gemeente wel een 'granieten bestand' van mensen die drie jaar of langer in de bijstand zitten. De term wordt gebruikt omdat er in deze groep weinig beweging zit - een blok graniet krijg je ook niet zomaar van zijn plek. Het idee van de 'participatiewet' is dat mensen teruggeleid worden naar betaald werk en als dat niet lukt vrijwilligerswerk verrichten als tegenprestatie voor de uitkering. Maar dat werkt niet.

In Terneuzen stelde wethouder Sociale Zaken, Cees Liefting, eerder dit jaar een experiment voor met een basisinkomen voor een aantal mensen uit het 'granieten bestand'. Met het basisinkomen zijn eerder elders experimenten uitgevoerd en het is een bewezen effectieve methode om mensen in beweging en uit armoede te laten komen. Het geeft mensen nu net de rust, de meer stabiele thuissituatie die nodig is om kinderen echt te helpen, zoals de Kinderombudsman bepleit.

Ik zuig het niet uit mijn duim, de positieve ervaringen staan geboekstaafd in 'Gratis geld voor iedereen' van Rutger Bregman. Tegenover een basisinkomen staan geen verplichtingen "de enige voorwaarde is dat je hart klopt" lees ik in een brochure van het Zeeuws Sociaal Ethisch Beraad. Kweekt een basisinkomen dan geen leger van profiteurs? U moet dat zelf maar eens gaan beluisteren. Het Zeeuws Sociaal Ethisch Beraad organiseert komende zaterdag, 9 december, een informatieve middag over het basisinkomen bij DAK De Herberg in Vlissingen. Daar zal ds. Wout Alserda in gesprek gaan met de wethouder uit Terneuzen.