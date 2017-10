Monnikenwerk: Vrij metselen aan een betere wereld

blog Monnikenwerk: Van eilanden en bruggen

15 september In Zeeland weten we van eilanden en bruggen, in Nunspeet is dat hetzelfde. Op de Veluwe deed ik onderzoek naar sociale samenhang. In Nunspeet sprak ik jaren geleden met een politicus die mij uitlegde dat je daar 'bij de ene of de andere groep moet horen' en er anders weinig te zoeken had. Hij sprak over spreekwoordelijke eilandjes. Ik moest daaraan denken toen ik in de PZC las: 'Tholen is en blijft een gesloten gemeenschap, waarbij mensen problemen hoog laten oplopen'.