Monnikenwerk: Spiritualiteit in het buitengebied

MONNIKENWERK God en de koekoek

18 mei Al mijn zonen zijn in één klap de deur uit, evenals mijn man en ik overigens. Ons huis wordt opgeknapt en we zouden bouwvakkers maar in de weg lopen. We zijn naar buiten, waar de vogeltjes fluiten. We bivakkeren op een tot in de puntjes verzorgde minicamping net buiten Middelburg. In het aanpalende struweel nestelt een buizerd en een koekoek geeft onwaarschijnlijke tijden aan.