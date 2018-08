Monnikenwerk: Ook religieuze mensen kloppen aan bij tattooshop

Monniken­werk: Vlees noch vis

6 juli Vroeger was het erger. Ik at beslist geen vlees en had ook mijn kat bijna zover. Ik kreeg een vriendje. Hij was carnivoor en mijn kat klom via zijn broekspijpen verlangend naar boven om te kijken wat er in zijn koekenpan lag. Nu zit ik in het avondzonnetje te kijken naar foto’s van vleesvervangers. Vol verbazing kijk ik naar plaatjes van vegetarische shoarma en vegetarische schnitzel. Ik vind vegetarisch vlees vervreemdend. Net zoals een atheïstische dominee.