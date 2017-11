Monnikenwerk: Maatschappelijke correctie

weblog Monnikenwerk: Don Quichot vecht tegen kerken

20 oktober BRUINISSE - Komend weekend wordt het zoveelste op rij dat het machtig moeilijk is om via de A58 Zeeland te verlaten. Afgelopen weekend stuurde ik mijn oranje busje over een alternatieve route via Zierikzee en Bruinisse richting Rotterdam. Even buiten Bru stond er rechts in de berm een bord dat opriep om in actie te komen tegen windmolens. Het was een beetje scheefgezakt, alsof zijn taak erop zat.