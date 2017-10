Monnikenwerk: Gelukkig niet in Kruiningen

Het rommelt namelijk in Kruiningen . Om een lang verhaal kort te maken, het botert er niet tussen een predikant van de gereformeerde gemeente en een inmiddels 'oud' lid van de kerkenraad. Partijen treffen elkaar met enige regelmaat voor de rechter. De situatie doordesemt de bevindelijk gereformeerde samenleving ter plekke. Zozeer dat ouders van gezin A liever niet hebben dat de kinderen spelen met die uit gezin B. De leerkrachten van de basisschool zetten de kinderen echter fijn samen aan het werk of in de zandbak. Ongeacht de partij die hun ouders in het conflict kiezen. Misschien geeft deze 'bijkomende taak' inzicht in alledaagse strubbels waardoor de werkdruk in het onderwijs toeneemt: docenten zijn geroepen tot het oplossen van talloze maatschappelijke problemen. De juf in Kruiningen is vredestichter die de kinderen leert dat God de zon doet opgaan over alle mensen.

Ernstige gevolgen

Wanneer in reformatorische kring dingen uit de hand lopen, kan dat ernstige gevolgen hebben. Generaties lang zelfs. Een voorbeeld: in 1927 is er in Yerseke een moord gepleegd op een Bartel Marinus Biersteker. Het was in de tijd dat dominee Kersten (jawel, de bekende grondlegger van de SGP) naar Rotterdam werd beroepen, maar nog wel bij de gereformeerde gemeente in Yerseke betrokken was. Hij heeft ook de uitvaartdienst van Biersteker verzorgd. Voor de moord is nooit iemand veroordeeld, maar er was wel een verdachte. Die verdachte, Andries R., werd een half jaar in Middelburg in voorarrest gehouden en bij gebrek aan bewijs vrijgesproken. De kerkenraad van de gereformeerde gemeente wilde met hem in gesprek en vond dat het van wijsheid zou getuigen als hij berouw betoonde. Of dat is gebeurd vertelt de historie niet. Wel is bekend dat toen hij na dat gesprek naar buiten kwam hem een menigte wachtte die hem wilde lynchen. De man ontkwam door bij (schoon-)familie binnen te vluchten. De politie bracht hem vervolgens naar verwanten in Brabant. De gemeenschap was en bleef verdeeld. Tot ver in de vorige eeuw was het ondenkbaar dat leden van de families van de vermoorde en verdachte elkaar maar de hand zouden schudden.