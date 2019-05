Monnikenwerk: Als we het eigen eiland verwaarlozen door er niet meer te werken, zal de boel verkommeren

MONNIKENWERK Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is

22 maart Evangelisch zingen is anders dan gewoon rechtdoor zingen, vind ik. In pinkster- of evangelische gemeenten is het repertoire anders dan in kerkdiensten. Er speelt een band, terwijl het gezang in traditionele kerken muzikaal wordt ondersteund door orgel- of pianospel. Maar die overduidelijke verschillen bedoel ik niet. Bij het zingen kan het ‘evangelische toontje’ worden getroffen zonder dat er een opwekkingslied of intro op gitaar aan te pas hoeft te komen. Gewoon, naast me in een mainstream kerk hoor ik het bij het zingen van een gezang ook wel. Wat is dat toch?