Middelburgse moskee in actie voor slachtoffers aardbevingen

monnikenwerk Mensjes­rech­ten en actie voor vluchtelin­gen­kin­de­ren

In Teheran overleed in september de 22-jarige Mahsa Amini - waarschijnlijk door politiegeweld. Dit leidde in Iran tot protesten en tot in Nederland knipten vrouwen een pluk haar af om aandacht te vragen voor vrouwenrechten. In Qatar voerde minister Conny Helder actie met een klein OneLove-speldje achter een oranje sjaal. Mensen komen voor elkaar in beweging als het gaat over mensenrechten. Zaterdag is het de Dag van de Rechten van de Mens. En zelfs de Protestantse Kerk in Nederland komt in actie.