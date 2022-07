Met Windkracht-8 van gevouwen blaadje naar magazine Zin in Schouwen

Radiobus bij 23 kerken op Schou­wen-Duiveland

Twintig jaar is Ton de Vlieger betrokken bij de wekelijkse radio-uitzendingen van kerkdiensten van Radio Schouwen-Duiveland. Per toeval kwam hij in 2001 bij de omroep over de vloer. Er moest iets gerepareerd worden na een lekkage. De radiotechniek wekte interesse, de uitnodiging om eens in de studio te kijken maakte nog nieuwsgieriger, met name naar het mengpaneel en de techniek van het radiomaken.

