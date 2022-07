Maria Magdalena bij ’t Beest

Dichter bij Zeeland

Corrie Kopmels vertrok in de jaren zestig uit ’s-Gravenpolder om theologie te studeren aan de Universiteit van Amsterdam. ,,Ik bleef daarna in Amsterdam, verhuisde later met man en twee kleine kinderen naar Epe en woon nu al weer vijftien jaar in Harderwijk. Zeeuws spreken doe ik tegenwoordig niet vaak meer, maar als ik een vriendin bel - ze woont in Groningen - dan schakelen we automatisch over.”

7 mei