Lachkriebels bij de SGP in debat over yoga

MONNIKENWERK Appels plukken

20 oktober Het is twee of drie jaar geleden dat mijn oudste zoon zei 'Mam, we moeten een appelboom planten. We hebben er op iedere plek waar we woonden een gehad. En het is hier ook nodig'. Hij was stellig, ik erg ziek. Het was nog onduidelijk wat ik had, wel was helder dat ik in een jaar tijd verschillende keren wat dicht bij mijn dood was geweest.