Kunstwerk van gebrokenheid in Zeeland: Mozaiek0118 van start

Monnikenwerk,,Een plek waar ontmoeting belangrijk is, waar je vragen kunt stellen en waar begrip voor je is. Dat is typisch Mozaiek”, vertelt Melvin Blankenstijn. Hij is deel van het interim leiderschapsteam van Mozaiek in Zeeland. Mozaiek is in 2012 in Veenendaal gestart en is uitgegroeid tot maar liefst tien lokale kerken. Het gerucht ‘Praise-Kees komt naar Zeeland’ hing al even in de lucht.