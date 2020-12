Kerst vieren in Torentijd: coronavrij maar met zorgen over de familie

monnikenwerk Afscheid met concert door vijftienja­ri­ge orgelvrien­den

24 juli Uit een muzikaal gezin komt hij niet. ,,Moeder speelt een beetje piano”, maar na een paar jaar piano- en vier jaar orgelles speelt Willem Simonse uit Oosterland de sterren van de hemel. De vijftienjarige is kerkorganist en zal met zijn orgelvriend Leander van den Bos op 8 augustus vanaf 19.30 uur een concert geven in de Adriaanskerk in Dreischor. Leander is deze zomer vaak te vinden in deze kerk.,,Er wordt nooit moeilijk over gedaan als ik hier wil spelen.”