Is de rechtlijnige Zeeuwse museumdirecteur tot alles in staat?

monnikenwerk Pastoor Wiertz: Het aantal mensen dat de kerk bezoekt is niet voldoende om de kerk te dragen

Wat hebben kerken te bieden en wat maakt dat kerk en geloof sommige mensen boeit en blijft boeien? Dagblad Trouw publiceerde eind november 2021 een aantal artikelen over katholiek Nederland. Het beeld dat werd geschetst was weinig positief. Het aantal katholieken is afgenomen (van 5 miljoen in 1965 tot 3,8 miljoen in 2019), terwijl van hen slechts zo’n 4% de kerk bezoekt. In Zeeland is de situatie niet anders. Bij de zes parochies waren in 2019 een kleine 70.000 mensen ingeschreven. Van hen bezocht 3% de mis. Tussen 2015 en 2019 raakte de RK-Kerk hier 8% van het aantal leden kwijt (cijfers Kaski). Er zijn al veel kerken gesloten en worden dat er nog meer?

18 december