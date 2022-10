Is ‘aardig zijn’ voor boeren in de kerk genoeg?

monnikenwerk Het eigen nest bevuilen

Lale Gül is nu een week of twee het huis uit. De schrijfster die onlangs debuteerde met de autobiografische roman Ik ga leven dook onder na bedreigingen in reactie op haar werk. Ze schreef over haar orthodox islamitische opvoeding. Haar denkbeelden en gedrag kon zij daarmee niet in lijn brengen. Daarin is Gül niet uniek. De worsteling van jongeren in orthodox islamitische, joodse en christelijke kring is vergelijkbaar.

9 april