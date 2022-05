Hoe veilig is het in de kerk?

monnikenwerkHet komt in de beste kringen voor. Of zijn bij u de berichten over seksueel misbruik bij The Voice alweer weggezakt? Het zijn misschien niet de somberste, maar de meest realistische momenten waarop ik bedenk dat machtsmisbruik overal voorkomt. Dus ja, ook in kerken en in Zeeland. Wanneer een gemeente daar de wrange vruchten van plukt verdwijnt de nare smaak maar héél langzaam. En individuele schade kan blijvend zijn.