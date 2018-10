© Geloven in de Delta

MONNIKENWERK We doen het zelf wel

21 september In de Tweede Kamer zijn algemene politieke beschouwingen. De plannen van kabinet Rutte III worden in vervolg op Prinsjesdag besproken. Wie wil geeft zijn mening over hoe het anders kan of moet. Het is een serieuze zaak, maar het lijkt soms een rituele dans, waarbij politici elkaar proberen te overtreffen in spitsvondigheid en elkaar vliegen afvangen, op slakken zout leggen en van muggen olifanten maken. Ze drinken een glas, doen een plas en alles blijft zoals het was. Het vertrouwen in de Tweede Kamer ligt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2017 op 41 procent. Zo langzaamaan geloof ik dáár niks meer van. Het veroorzaakt rommel in mijn hoofd.