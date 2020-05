Eredienst volgens coronaprotocol

monnikenwerk Stilte voor de storm

4 april Het is stiller geworden – op straat. De berichten in mijn app-verkeer veranderen: twee coronapatiënten in het appartementencomplex waar mijn zus woont, één overleed. Op het werk van mijn man iemand die zelf kwetsbaar is, maar door de nood gedwongen toch voor dierbaren met het virus zorgt. Een vriendin, werkzaam in een verpleeghuis, die vraagt of ik in Zeeland mondkapjes kan krijgen. Mensen komen in de knel. Luchtige, lollige filmpjes in apps lijken steeds meer plaats te maken voor beelden uit de natuur en muziek.