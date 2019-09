Een lege maag heeft geen oren

MONNIKENWERK Met wie deel jij je offer?

9 augustus Heeft u het al gezien in uw agenda? Morgen, 11 augustus, begint het Offerfeest. Dit feest wordt gevierd vanaf de tiende dag in de Hadj-maand, de twaalfde maand in de maankalender. Dat is in zo’n internationale gemeenschap wel iets om even bij stil te staan. De Al Rahman Moskee in Middelburg-Zuid kiest voor het moment dat de nieuwe maan in Mekka zichtbaar wordt, maar wanneer individuele gelovigen het feest thuis op een ander moment willen vieren, bijvoorbeeld op het zelfde moment als familieleden in andere landen, is dat geen probleem.