Debora uit Bruinisse werkt met vluchtelingen op Lesbos: ‘Soms kan je niet meer doen dan naast iemand gaan zitten en luisteren’

Bevrijdend bevrij­dings­fes­ti­val?

30 april Komende woensdag, is er tóch een bevrijdingsfestival in Zeeland. Met een puik online programma en van 15 tot 16 uur een dialoog over hoe vooroordelen onze vrijheid beknotten. Deelnemers zijn Donovan Olijfveld (rapper Donson), Marjan Ruiter (Zeeuws Museum), Muriël van Halen (ondernemer) en Steffen Brinkhaus (documentairemaker). Houdt de vrijheid van de één evenveel vrijheid in voor de ander? Of gooit onze koloniale geschiedenis roet in het eten?