Curlingmoeders bidden in Terneuzen

MONNIKENWERK Back to the basics

12 januari ,,In de afgelopen eeuwen is er zó vréselijk véél door mensen bedacht.” Willem Dane is één van de oudsten van de Messiaanse Gemeente Zeeland die in de kerk in Sint Laurens begint. Het is de eerste Messiaanse Gemeente in Zeeland, in Nederland zijn er naar schatting zo’n veertig. Deze week kreeg hij de sleutel van de kerk aan de Noordweg. De komende weken wordt daar geklust. De vieringen gaan formeel begin maart van start. Op zaterdag dus. Het idee is dat de Bijbel de basis is en niks meer of niks minder. Is het toepasselijk toeval dat ik hem spreek in de week dat mensen met elkaar twisten over het tekenen van een Nashville-verklaring?