Cantatekaravaan brengt muziek naar Zeeuwse dorpen

Kerken willen gesprek, geen polarisa­tie

De gouden koets is gerestaureerd en de komende acht maanden te zien in het Amsterdam Museum. Het voertuig is omstreden. Op het paneel Hulde der Koloniën staan mensen met een donkere huid afgebeeld die ‘de Hollandse maagd’ op de troon geschenken aanbieden. Het paneel staat bekend als het slavernijpaneel. En in de politiek denken mensen heel verschillend over dit cultureel erfgoed en het gebruik van de koets. Lees maar in de PZC van woensdag 16 juni: