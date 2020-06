Buiten ons gezichtsveld voltrekt zich nog steeds een ramp, veroorzaakt door het coronavirus

Komt God binnen op 1,5 meter afstand?

16 mei Afgelopen zondag sprak Joshi van Veen ‘ons’ toe in de uitzending Geloven in Zeeland bij Omroep Zeeland. De voorganger verbonden aan de Rafaëlgemeente in Goes kijkt op een natuurlijke wijze in de camera. Hij kijkt mij aan. Zo voelde het wel tenminste. Hij heeft het over God, die juist nu dichtbij wil komen, terwijl we ook hier thuis aan iets als huidhonger gaan lijden.