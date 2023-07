Kerk(ont)wijding: belevingstheater in Goes

Stijgende energiekos­ten crisis voor kerken?

In 1862 worden in de Utrechtse Almanak stovenzetsters genoemd in een tekst over ‘het volk’: ‘Is het ‘de Kern der Natie’, zooals men in ’53 zei: die bonte mengeling van vischwijven en dominees, meisjens van ‘t Asiel en Neêrlands adel, losloopende idioten en ambtenaren der Koninklijke posterij, stovenzetsters en leden van den Raad van State, bakers en kamerheeren in gewone dienst, gasthuis-besjens en leden der Eerste Kamer?’