Armoede in kerkelijk Terneuzen? Drie kerken zijn nodig om schuldhulp op te zetten

Liefde is de eerste wet

3 april Op 29 maart stond er een stukje over broeder Dieleman in Trouw. Het dagblad zoekt in tijden van corona meer en minder bekende Nederlanders op. Hebben zij een persoonlijke leefregel of inspirerende zin? Dieleman wel: ‘De liefde is de eerste wet’. De bundeling van dertien liedjes van de Zeeuwse singer-songwriter op zijn laatste album draagt, toevallig of niet, dezelfde naam. Hij begon in mei 2020 de verkoop als heuse straatventer met bakfiets.