Almanak parochie wordt must-have

Had ik even mazzel dat ik de pdf al mocht bekijken! Het is een leuk, informatief jaarboekje en vooral een tijdwijzer. Het boekje is van blijvende waarde, denk ik. Want, welke parochie geeft nu zo’n mooi beeld van hoe het is, was en worden zal? In de afgelopen jaren is er vreselijk veel veranderd. Er zijn in Oost-Zeeuws-Vlaanderen dertien parochies samengevoegd en vier kerken gesloten. Zo’n verandering gaat met gepiep en gekraak gepaard en één centraal parochiebestuur bleek niet erg werkzaam. Daarom is er nu gekozen om te werken in vier geografische clusters en de kern Hulst (met daarboven een klein gemeenschappelijk parochiebestuur). Wie denkt dat de parochie in een sterfhuisconstructie terecht is gekomen, heeft het mooi mis.