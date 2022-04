Tijdens The Passion 40 daagse zijn er in het hele land concerten en wakes rond het thema ‘Alles komt goed?!’. The Passion zelf is het jaarlijkse evenement waarbij bekende artiesten het lijdensverhaal van Jezus spelen en met muziek tot leven brengen. Dit jaar is het evenement te gast in Doetinchem en het wordt 14 april, de donderdag voor Pasen, door KRO-NCRV uitgezonden. Misschien is het evenement wel bekend doordat mensen samen een groot verlicht kruis meedragen. Zo’n wit kruis is ook steevast aanwezig voor en bij de concerten zoals op 10 april 2022 van Marieke Sleurink in Breskens. Gisteren trad zij op in Zonnemaire.