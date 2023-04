Jill Biden is niet vies van subtiele symboliek of statements in haar kleding

Toenemende vraag om gebleekte coupe door tv-serie: ‘Als je geen sterk haar hebt kan dat afbreken’

Het ijzige witte haar van de familie Targaryen uit de HBO-serie House of the dragon inspireert bekendheden en fans om de switch te maken naar een geblondeerde drakencoupe. Een rigoureuze beslissing, want het bleken en blonderen van het haar moet absoluut niet worden onderschat, zeggen Nederlandse haargoeroes.