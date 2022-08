Gekleurde nagels bij mannen is de trend: ‘Ik zie nagellak niet als iets wat ‘vrouwelijk’ is’

Zwarte nagels of juist een fleurige boel, compleet met patroontjes: gelakte nagels zijn bij Harry Styles, de grootste popster van het moment, standaard onderdeel van zijn verschijning. Zangers Jett Rebel en André Hazes verven ze ook, net als presentator Tim Hofman (‘Ik sta in de sportschool met nagellak op 200 kilo te tillen’) en Slimste mens-deelnemer en dichter Joost Oomen. En wie filmpjes bekijkt op TikTok ziet dat met name generatie Z (geboren tussen 1996 en 2015) niet meer vreemd opkijkt van een man met gelakte nagels.