Zoveel ton afval produceert de gemeente Middelburg

TERUGLEZEN: Onderzoe­kers Pieter Baan Centrum adviseren tbs met dwang voor John S.

In de rechtbank van Dordrecht is vandaag een begin gemaakt met de zaak tegen John S. (39), die verdacht wordt van de moord op schoenmaker Johan Quist (60) uit Vlissingen en het veroorzaken van een bloedbad op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam. Daar vielen twee doden (34 en 16) en twee zwaargewonden (12 en 20). De uit Oud-Alblas afkomstige S. bekende al eerder dat hij die misdrijven heeft gepleegd. Vandaag deed hij dat opnieuw.