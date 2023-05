Zoveel elektrische voertuigen zijn er in de gemeente Middelburg

‘Bediening sluizen in Zeeland in gevaar door personeels­ge­brek’

Het personeelstekort op de sluizen in Zeeland is zo nijpend geworden dat Rijkswaterstaat de bediening deze zomer niet meer kan garanderen. Ook de afgelopen weken waren er al stremmingen. Het gevolg is oponthoud voor de binnenvaart, meldt maritiem medium Schuttevaer.