Zeeland telt veel podia en festivals: ‘Voortbestaan staat onder druk’

Het eerste beeld dat het Amsterdamse bureau &MAES schetste van het Zeeuwse cultuurlandschap is best aantrekkelijk. ‘Eindeloze eilanden, nazomers en onderstromen’ zo begint de rapportage Zeeuwse Stroom, die is opgesteld in opdracht van de provincie, gemeenten en podia. ‘Dansen buiten de stadsmuren van Middelburg, koloniale geschiedenis in het hart van de stad. Jazz in Terneuzen, amateurtoneel in Goes, lokale rockers midden in Colijnsplaat. Kerken in alle soorten en maten, met toneel, klassieke muziek en een plek voor Zeeuws dialect. Festivals van kleinschalig en intiem bij Hulst tot groots en meeslepend op de Brouwersdam. Kortom: Zeeland kent een rijk podium- en festivallandschap.’