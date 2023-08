‘We spreken tot ergernis van onze kinderen Zeeuws tegen elkaar’

Middelbur­ger veroor­deeld voor poging grooming eigen zoon, ontucht en kinderpor­no

De 51-jarige Middelburger S. M. is donderdag door de rechtbank in Middelburg veroordeeld tot een celstraf van twee jaar waarvan acht maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Ook moet hij zich laten behandelen. Het Openbaar Ministerie had drie jaar cel waarvan één jaar voorwaardelijk geëist. M. heeft zich in september vorig jaar schuldig gemaakt aan poging tot grooming, waarbij hij met zijn eigen zoon, die zich voordeed als een 14-jarig meisje, seksueel getinte gesprekken heeft gevoerd.